美國總統拜登提出2022會計年高達6兆美元預算案，有望帶動美國基礎建設需求，消息傳來點火國內鋼鐵股，周五（28日）包括中鴻、大成鋼等共17檔漲停；對此分析師指出，鋼鐵市場不是大陸說了算，北京這邊打壓、美國那邊做多，在多數鋼鐵股集體漲停後，下一波跌出價值的股票是塑化族群。

大陸近來嚴打原物料飆漲，國務院總理李克強兩周內三度宣示嚴打原物料炒作，在官方雷厲風行的壓制措施下，使鐵礦砂、鋼材價格重挫，外界認為有利緩解未來通膨壓力，以及達成減排目標。不過，美國卻大力拓展基礎建設，周五拜登政府端出6兆美元的預算案，預期帶動美國基建需求，鋼鐵價格全面上漲，台灣的鋼鐵股也受激動。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，大陸擔心通膨近期出手打壓鋼鐵，拜登大手筆6兆美元基建拉鋼鐵，兩大強國多空激戰，換言之，目前鋼鐵市場不是大陸說了算，預期鋼鐵報價6月會反彈。

他指出，鋼鐵股前一波被大陸打壓後，跌出投資價值，因此上周五有10多檔鋼鐵漲停，接下來要留意哪些股票能循鋼鐵股模式跌出價值，他認為塑化族群可望接棒演出。

蔡明彰分析，塑化跟鋼鐵走勢一樣，5月份是跌的，原因在於台塑月初示警，石化原料價格高漲，侵蝕獲利，下游無法負擔造成買盤縮手，亦即石化原料報價可能已經觸頂，此話一出，塑化股就下殺一波。但近期美國民眾打完疫苗後逐步擁抱正常生活，全家大小一起出遊，因此油價一定會上漲，同時帶動石化原料報價走揚，所以繼鋼鐵之後跌出價值的就是塑化族群。

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(中時新聞網)