受疫情影響，台東縣府文化處幼兒親子共讀改為線上，粉絲人數不減。資料畫面。（蔡旻妤攝）

由台東縣政府文化處圖書館辦理的幼兒親子共讀說故事廣受好評，每周都湧入近百名親子參與，受疫情影響，圖書館閉館無法如期舉行，加上停課、公園及籃球場不開放，不少家長表示孩子在家快悶壞了，文化處因此推出「童言童語線上同在一起」製播導讀繪本，由多多老師線上帶領孩子周末待在家聽故事，據了解，雖然改為線上，但粉絲仍與現場一樣多。

從事廣告業的張媽媽說，線上說故事互動感當然比現場少了一些，不過日前已帶孩子們參加過多次現場活動，家中孩子早就是多多老師的粉絲，整體看來，孩子還是樂在其中。至於繪本中的文字雖然左右相反，但孩子目前分別為2歲、4歲，仍處於只看圖、仍看不懂字的年紀，所以沒影響。此外，不少家長說，台東讓孩子放電的地方很少，文化處假日安排的親子活動，是一般家庭的小確幸。

文化處圖書館自2013年開始辦理幼兒親子共讀說故事，在1個小時的活動中，有帶動跳、繪本導讀、繪本情境模擬，並根據繪本內容推出DIY，帶領親子一起畫圖、剪貼，設計教案涵蓋「聽、說、讀、寫、玩」元素。

文化處處長鍾青柏指出，幼兒學習力強，期望透過繪本，讓孩子學習語言表達、思考、培養判斷能力，讓家長重視幼兒的成長，促進親子互動，同時活化圖書館的書籍。日前每周六約有70位親子現場參與，除了聽故事，館員也會介紹跟主題相關的其他繪本，引導親子借閱。

因應疫情，文化處改採線上直播方式，於每週六上午10點推出「童言童語同在一起」繪本導讀；下周日起，上午10點有老外說英文故事繪本，另有針對大人推出疫讀網「說書時間」，只要搜尋文化處臉書即可隨時、隨地收聽。

(中時 )