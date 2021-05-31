對於台灣面臨新冠疫情爆發，死亡人數衝破百人，民間、地方政府疾呼需要疫苗，中央政府卻遲遲未採購到足夠疫苗可供馬上施打，宅神朱學恒在直播中痛罵100分鐘，怒吼「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」！更砲轟怎會有民主國家用造神來抵抗人民的憤怒？說陳時中白頭髮好可憐？

朱學恒毫不客氣，一個人在直播中痛罵政府100分鐘。他首先指出，在美國做三期實驗，一個人需要3萬美金，不做三期實驗有道德瑕疵。

朱學恒表示，他對於發展國產疫苗並不反對，原本訴求只是要打好疫苗，但是被惹怒的原因是，不可以為了國產疫苗而去抹黑其他疫苗，就是抹黑莫德納、BNT沒做三期。但朱學恒反駁，美國疫苗都是做完三期才緊急授權、施打，不要傳播錯誤科學知識，且朱學恒說他完全沒有攻擊國產疫苗，更沒有提到炒股，當他是白癡？

朱學恒痛批，高端聯亞疫苗都還沒有完成二期，疾管署就公布採購，且這麼巧，昨天側翼發起大內宣，今天就簽約？尤其綠營，圖都做好了，就開始騙人。

朱學恒認為，要先是個人，然後才是個官，他們可以昧著良心，知道今天要簽約，昨天就開始大內宣！

朱學恒特別解釋，所謂三期，是期中報告做完以後再觀察兩三年，現在期中報告都證明有效，政府也是審查期中報告，觀察兩三年也持續在做，民進黨想要拿話術混淆，是沒有用的。

朱學恒痛批，民進黨到底有沒有人性？他也堅信科學會贏，「千古黑暗，一燈即明」，現在民眾用命在拚，怎可能會輸給拿錢的狗腿？

朱學恒透露，也深綠媒體人也質疑，怎會這樣？寫的東西連他自己也不相信！實在撐不住了，每天有生命逝去，怎會有民主國家用造神來抵抗人民的憤怒？說陳時中白頭髮好可憐？

(中時新聞網)