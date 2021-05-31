安杜哈爾跪地慶祝自己獲勝。（美聯社）

奧地利男網好手提姆（Dominic Thiem）2018年和2019年法國網球公開賽，都在男單決賽輸給西班牙「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal），今年法網原本要捲土重來，可惜第一輪在先贏兩盤的優勢下，被西班牙35歲資深選手安杜哈爾（Pablo Andujar）逆轉淘汰。

提姆6比4、7比5、3比6、4比6、4比6不敵安杜哈爾，不但吞下雙方交手首敗（3勝），生涯在五盤大戰的戰績掉到11勝9敗，而安杜哈爾不到兩周前，才擊敗過瑞士名將費德勒（Roger Federer），如今上演輸二贏三大逆轉，而且是個人首度擊敗世界排名前五的高手。

這也是提姆8次問鼎紅土大滿貫以來，第一次在第一輪打包回家，不過前兩盤雖然他順利收下，還打出過背後回擊得分的精彩好球，但前兩盤都打了約一個小時，說明安杜哈爾的難纏，賽後提姆無奈表示，這樣出局很難受，也很遺憾自己像2019美國網球公開賽一樣，第一輪就面臨淘汰命運，未能如三巨頭喬柯維奇（Novak Djokovic）、納達爾及費德勒總不會在8強之前就出局。

安杜哈爾則說：「這是相當特別的一刻，我已經35歲了，不知道自己還能打多久比賽，我得相信自己有能力贏得這樣的比賽結果。」

提姆在先贏兩盤的優勢下被逆轉。（美聯社）

(中時 )