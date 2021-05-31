為釐清新冠大肺炎流行期間，公園是否會成為擴散疫情的根源，美國賓州卓克索大學（Drexel University）針對賓州費城與紐約州紐約市的22座公園展開調查，觀察大流行期間人們如何使用這些公園。結果發現，這些公園與其周邊的社區確診案例，並沒有關聯性。研究團隊總結，大流行期間公園沒有增加新冠肺炎的擴散，反而提供因社會孤立而尋求喘息的人們一個慰藉的場所。

這份研究報告已發表在2020年第7卷第4號的《嚴重事件期刊》。論文中指出，城市由於人口密度高加上與交通聯結性，特別容易受到流行病的影響，城市與城市間的連結更加速了疾病的傳播。隨著新冠肺炎的大流行，全美出現城市封城、學校與企業關閉，民眾的社交活動也遭到取消。不只是人群流動的減少，空氣品質、溫室氣體排放與野生動物行為，也因此發生變化。

作為綠色基礎建設，公園在城市中不但提供生物棲息地從而增加生物多樣性，並減少都市熱島現象；公園還能促進社交聯繫、娛樂、休閒與社團組織活動，進而讓人建立信任感並產生場所依戀。這種社會支持與心理感覺能夠為人們帶來身心健康與幸福感。

然而，隨著新冠肺炎的流行，政府限制社交聚會；人們在家的時間增加，公園在疫情期間扮演的角色也愈來愈不確定性。儘管公園有助於減緩孤立感與焦慮情緒，但其也被人們懷疑成為冠狀病毒的暴露場所。的確，現有文獻指出，公園設施若沒有正確消毒，病毒可附著在金屬與塑膠物體上長達數小時、甚至是數天。此外，公園中人群聚集，也讓病毒藉著唾沫傳遞的機會大增；結合大量街友群聚在公園之中，更讓政府機構憂心公園成為疫情引爆點而將之封閉。

為探究公園到底是否會增加新冠肺炎疫情的傳播，研究團隊針對費城與紐約市的22座公園進行調查。研究期間為2020年5月至7月，遴選標準為人口密度與脆弱度高低，依據人口密度低、中、高，與高社會脆弱性、低社會脆弱性，共選出22座公園；其中，15座公園位於費城，7座位於紐約市。儘管出於謹慎，市政當局關閉了設有盪鞦韆等高接觸度的公共遊樂公園，但費城與紐約的公園，在整個大流行過程中依然開放使用。

結果發現，在高人口密度的地區，公園的確更被頻繁地使用，其中男性使用比率又比女性高。但研究結果發現，使用率的增加不等同鄰近社區新冠肺炎傳播率上升。事實上，新冠肺炎的傳播與社會脆弱度更相關。

其次，從遊客使用公園的模式與是否進行高風險行為(如未保持社交距離的接觸性運動、不戴口罩、咳嗽沒有摀住嘴巴)來看，只有一小部分公園使用者未戴口罩，費成約22.7%、紐約為1.2%；在費城只有0.7%、在紐約只有0.9%的人隨地吐痰或咳嗽未摀住嘴巴。同樣地，費成約1.6%、紐約為12.9%的遊客，在公園內進行接觸性運動。

研究團隊表示，雖然可理解政府因為謹慎考量而封閉公園；但研究顯示沒有足夠的證據足以證實，公園在大流行期間的使用率上升，會造成疫情的擴散。人們在封鎖期間仍持續的走訪公園，這反映出疫情嚴峻下公園成為居民心理上喘息提供一個處所。

當然，這不代表公園完全沒有傳播風險；相反的，正因為大多數的公園使用者，保持社交距離、帶好口罩、避免接觸性活動，甚至避免手觸摸臉部與勤洗手，才讓公園成為安全的心靈避風港。

(中時新聞網)