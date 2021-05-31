本刊日前目擊徐瑋吟（鮪魚）與友人共進晚餐，期間她和一名高帥白衣男子獨處時，親密動作不斷，本以為她又有新桃花，待本刊記者仔細一瞧，原來是去年被本刊拍到和她當街擁抱、追逐嬉鬧的「保時捷男」。當晚他們結束聚餐後，還與2名長輩一同離去，看來這一對不但感情穩定，更已進展到見長輩階段。

徐瑋吟母愛大噴發，聚餐時抱著朋友的小孩不停逗弄。（圖／本刊攝影組）

4月7日晚間8點半，戴著黑色棒球帽、身穿黑色無袖上衣的鮪魚，現身台北市松山區一家私廚餐廳與友人聚餐。宛如女主人的她，臉上堆滿笑容，偶爾還逗弄友人的小孩，捨不得放手，簡直是母愛大噴發。

晚餐聚會結束後，徐瑋吟和男友及男方長輩一同離開，看來彼此相當熟悉。（圖／本刊攝影組）

到了10點左右，鮪魚和朋友在餐廳門口聊天，沒多久大家又返回店內，獨留鮪魚和一名白衣男，此時男方伸手搭上她的肩，接著順勢滑到衣服內撫摸她的背部，動作相當親密。這位行徑大膽的男子，正是去年被本刊拍到、與鮪魚一同夜訪餐酒館的保時捷男，看來兩人感情相當穩定。

去年3月，徐瑋吟被本刊直擊與保時捷男在餐酒館聚餐，兩人的關係在友人間十分公開。（圖／本刊攝影組）

約10分鐘後，身上披了一件長版薄外套的鮪魚，和朋友們陸續走出餐廳，於門口道別後各自離開，這時她和保時捷男及兩位看似男方長輩的婦人，一同前往附近的停車場取車。一路上鮪魚攙扶著較為年長的婦人同行，看來相當熟悉，待另一名婦人取車後，鮪魚和保時捷男先護送長輩上副駕駛座，小倆口隨後坐進後座，一起回到之前深夜同歸的內湖社區。

前往取車時，徐瑋吟一路攙扶著較為年長的婦人同行，男友在前面幫忙開路。（圖／本刊攝影組）

鮪魚因為擁有甜美臉蛋及傲人身材，加上在《國光幫幫忙》擔任助理主持表現突出，深受不少粉絲喜愛，之後她接下外景節目《愛玩客》主持，迄今超過8年。但前年3月，她為節目到帛琉出外景時，爆出被同房的閨密辜莞允偷拍，對方甚至將照片傳給男友欣賞。之後辜莞允發聲明表示，絕無拍攝鮪魚的私密照，且照片已在對方面前刪除，事後鮪魚告上法庭，去年底台北地檢署以「罪證不足」為由，對辜莞允予以不起訴處分。

先前徐瑋吟（左）為《愛玩客》節目到帛琉出外景，卻發生疑似被同房的辜莞允（右）偷拍私密照事件。（圖／翻攝自小鐘臉書）

2010年出道的鮪魚，曾被拍到與袁艾菲的舊愛林冠百牽手回家過夜，還有和富少吳亞璟深夜相約吃鍋。她曾自爆遭交往3年的第二任男友劈腿，還為此自責忽略對方，如今她身邊有了感情穩定的保時捷男，希望兩人可以繼續走下去。

擁有甜美臉蛋和傲人身材的徐瑋吟，2010年出道後就深受不少粉絲喜愛。（圖／翻攝自徐瑋吟臉書）

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(中時新聞網)