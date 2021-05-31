"Get the f--k off me.”



LeBron wasn’t feeling this tough foul by Crowder 👀 *NSFW* pic.twitter.com/TMLw69YHyA — Bleacher Report (@BleacherReport) May 30, 2021

湖人的衛冕之路這下子蒙上濃濃黑影了！「一眉哥」安東尼戴維斯腹股溝左側拉傷，下半場就告提前退場治療，徒留「小皇帝」詹姆斯一人孤軍奮戰，地主湖人最後以92比100無奈敗給太陽，季後賽首輪戰局扳成2比2平手，接下來G5將於6月2日登場。

由於安東尼戴維斯腹股溝左側拉傷，上半場打完僅落後4分的湖人，下半場只能無奈改派庫茲馬取代戴維斯先發，卻遭太陽靠著保羅領軍打出14比4猛攻拉開，詹姆斯更在第3節陷入低迷只拿3分，儘管湖人末節嘗試追分，最後仍以8分之差落敗。

太陽全隊6人得分上雙，贏球的最大功臣無疑就是先前飽受肩傷所苦的保羅，他全場投15中7，貢獻全隊最高18分，外加9助攻、3籃板、3抄截、0失誤，戴文布克與克勞德各拿17分，艾頓14分、17籃板，派恩13分，布瑞吉斯11分。

湖人以詹姆斯25分、12籃板及6助攻表現最佳，馬克蓋索也有12分，庫茲馬11分，卡魯索10分，安東尼戴維斯傷退之前打了19分鐘，投9中2，只拿6分、4籃板及3助攻，接下來就看他必須傷退多少時間了，不過湖人戰況將會更加吃緊。

(中時 )