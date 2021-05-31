【回憶殺】許多童星因模樣可愛，小小年紀就累積高知名度，然而有些童星沒有選擇繼續在演藝圈發展，而是選擇專心唸書，因此被觀眾漸漸遺忘，儘管後來又回到演藝圈發展，聲勢卻大不如前，童星謝苗正是如此，他小時候和李連杰等大咖合作過，長大後卻已經錯過大紅的時機。

謝苗小時候自然的演技讓他深得前輩們的心，李連杰更是將他視如己出，他和李連杰合拍多部作品，2人互動就像是親生父子般真實，其中最有名的就是《新少林五祖》，儼然成為「忘年」最佳搭擋，無論戲裡戲外，李連杰都對謝苗照顧有加，將他當成親兒子疼愛。

梅艷芳對謝苗也疼愛有加。（圖/翻攝自微博）

不僅如此，謝苗和李連杰合作《給爸爸的信》時，認識了同劇演員梅艷芳，這齣戲讓謝苗爆紅，也讓梅艷芳對謝苗疼愛有佳，常常會送他禮物，謝苗也十分珍惜天后的照顧，至今還保存著2人的合照，然而當謝苗慢慢長大，也必須要面對演戲還是唸書的人生抉擇，當時困擾的他尋求名導王晶的意見，王晶告訴他應該繼續演戲，才有機會達到李連杰那般人生成就。

謝苗長大後再回到演藝圈，一切早已風雲變色。（圖/翻攝自微博）

然而謝苗問了周潤發，對方卻希望他還是以課業為重，先提升內涵最重要，謝苗聽了周潤發的意見，回到學校唸書，但演藝圈競爭激烈，只要一段時間不出現就會被遺忘，等到謝苗完成學業，演藝圈早已物換星移，雖然他嘗試以武打演員的身份闖出一片天，但還是後繼無力，讓不少人都替他感到十分可惜。

(中時新聞網)