國防部空軍作戰指揮部所在的「福興營區」，堪稱是防範中共軍機來襲的第一線，檢調查出，國防部軍備局工程營產處少將處長張大偉，涉嫌索取4500萬元的回扣，護航中華工程公司取得該營區預算高達30億元的「抗炸大樓」標案，使得防共最前線的「福興營區」，竟成張大偉的撈錢第一線，震驚檢調高層。

檢調發現，張大偉與標下國防部「公館營區營舍整建統包工程」的中華工程公司，及土方拆除業者等合作，索取回扣4500萬元，但初次調查卻查無實據，讓張大偉獲不起訴，暫時躲掉被起訴的命運。

不過檢調並未放棄本案，日夜重新審視跡證，希望找出遺漏的蛛絲馬跡，最後總算從監聽譯文得到重要線索。今年3月間搜索中工前董事長沈華養住家與相關廠商辦公室等8處地點，並約談沈與中工採購發包處前經理張世文，訊後聲請羈押禁見兩人獲准。

檢方收押中華工程公司經理張世文（前者）、前董座沈華養（後者）後，多次訊問獲得關鍵證據，才得以聲押張大偉獲准。（圖／報系資料照）

沈華養、張世文收押後，檢方進行訊問，終於突破兩人突破心防，不僅得到關鍵證詞，查出張大偉滅證證據，還追出金流，赫然發現張大偉疑似將賄款輾轉用來購買台北市天母地區房產和雙B名車。

現年50餘歲的張大偉，曾就讀台灣科技大學營建工程技術系，並擁有台灣大學營建管理研究所碩士學位。他從空軍機械學校專科78年班畢業後，從基層做起，由於專業能力一流，一路爬升到空軍司令部後勤處設施組組長，後來擔任國防部軍備局工程營產處少將處長，是國軍新一代重點培植的營建工程人才，不料竟涉貪，自毀大好前程，讓不少長官和軍校同學搖頭嘆息。

國防部發言人室表示，空軍福興營區新建工程案，由空軍開標、發包，軍備局工程營產處負責計畫審核，少將處長張大偉曾獲新北地檢署不起訴處分，後來檢調機關重新調查，本部全力配合協助釐清案情，全案已進入司法偵查程序，若確有涉法情事，將依法秉公處理，決不寬貸。

中華工程公司發言人陳小姐表示，公司前董事長沈華養和採購發包處經理張世文都已離開公司，全案目前還在審理中，公司將遵照法律流程，不便對外發言。

蔡英文總統相當重視福興營區改建工程，認為此處堪稱是台灣防範中共軍機來襲的第一線。（圖／報系資料照）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)