國防部空軍作戰指揮部所在的「福興營區」，位於台北市大安區公館蟾蜍山，是我國極為重要的空防工事，也是空軍防空及戰術作戰最高指揮管制機構。國防部軍備局工程營產處少將處長張大偉，涉嫌利用這個重要的國防工程，從中索賄4500萬元，置工程品質和軍人武德於不顧，讓檢調人員相當不齒。

由於空軍作戰指揮部是防範中共軍機來襲的第一線，總統蔡英文深刻了解該指揮部對空防掌握、指揮調度能力的重要性，因此把「福興營區」列入營區改建的「興安專案」第一階段工作，2017年間，國防部國防採購室根據「興安專案」，招標評選預算高達30億元「公館營區營舍整建統包工程」，由中華工程公司（以下簡稱中工）得標。

同年7月11日，總統蔡英文委派軍人子弟出身的時任行政院長林全，前往空軍作戰指揮部主持「福興營區營舍整建工程」動土典禮。然而蔡英文和林全卻不知道，早在同年4月間，一宗鎖定將領級的期約索賄案已經悄悄啟動。

儘管總統和行政院長對「福興營區」改建工程念茲在茲，殊不知負責工程規劃、管理的國防部軍備局工程營產處少將處長張大偉，心中想的，可能不是如何讓改建工程順利推動，而是怎樣向得標廠商索取回扣、提高生活品質。

檢調發現，中工原無投標意願，認為福興營區的樓地板面積、高達2萬9千2百平方公尺，每坪造價預算僅約10萬4千元，實在沒有什麼利潤空間，不料一名孫姓建築師主動聯繫中工，希望合作、共同投標，以獲取得標後的規劃設計費，孫接著在2017年4月13日找上張大偉。

空軍作戰司令部「福興營區」改建案，預算超過30億元，是意圖搶標索賄人士眼中的大肥肉。（圖／黃威彬攝）

孫姓建築師希望張大偉協助，影響內部評選委員讓中工得標，並提高建物每坪造價到12萬元，增加中工獲利空間，張則可獲得4500萬元回扣。

張大偉疑似從縮減樓地板面積、及刪減工程施作項目著手，他透過不知情的下屬，兩度修改招標文件，設法縮減樓地板面積到2萬6千2百坪，還同時刪減寢室公共區的中央空調項目，順利將每坪造價提高到12萬元，等同得標廠商可省下一億多元的工程款。

檢調查出，張大偉還私下影響評選委員，暗示不要讓實力堅強、同樣參與投標的榮工公司「有機會」，結果中工果真順利得標，讓張大偉據以索賄。

國防部發言人室表示，空軍福興營區新建工程案，由空軍開標、發包，軍備局工程營產處負責計畫審核，少將處長張大偉曾獲新北地檢署不起訴處分，後來檢調機關重新調查，本部全力配合協助釐清案情，全案已進入司法偵查程序，若確有涉法情事，將依法秉公處理，決不寬貸。

中華工程公司發言人陳小姐表示，公司前董事長沈華養和採購發包處經理張世文都已離開公司，全案目前還在審理中，公司將遵照法律流程，不便對外發言。

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(中時新聞網)