國防部空軍作戰指揮部所在的「福興營區」，負責對空防指揮調度，是防範中共軍機來襲的第一線，因此被蔡英文總統列入營區改建的「興安專案」的第一階段工作，不料負責國防工程規劃、督導的國防部軍備局工程營產處少將處長張大偉，被檢調查出，涉嫌索取4500萬元回扣，護航中華工程公司取得該營區預算高達30億元的「抗炸大樓」標案。

據悉，中工得標後，時任董事長沈華養指示中工的採購發包處前經理張世文，遊說想承包本案土方清運、拆除工程的董姓掮客，擔任白手套，分批將4500萬元回扣給張大偉。

檢調發現，董姓掮客確認自己公司得標本案拆除工程後，2017年9月底展開第一次行賄，他將自籌代墊的600萬元現金裝入柚子箱，拿到張大偉在新北市三峽區五寮里一棟透天厝面交。

2018年1月26日，董姓掮客收到土方清運合作廠商廖姓負責人的1000萬元代墊款，數天後開車載著千萬元現金，跑到張大偉的桃園住家「豪情世家」社區，直接在張大偉住家進行第二次行賄。

經過7個月後，2018年8月23日，董姓掮客前往時任中工總經理沈慶光的辦公室，領取裝有500萬元現金的手提袋，隔天又到張大偉的桃園住家，進行第三次行賄。2018年9月26日，董姓掮客進行第四次行賄，過程幾乎和第三次行賄一模一樣，最後都在張大偉桃園住家面交，總計張大偉收到2600萬元的回扣。

由於張大偉已收的回扣金額，離總數4500萬元還有不小差距，董姓掮客原本要再給付200萬元，但因新北市調查處已獲悉本案不單純，在2018年10月5日向國防部調卷，引起張大偉的疑慮，遂要求董暫緩交付回扣，還把自己Toyota轎車鑰匙給董，要董以後自行把回扣放進車內，他再自取，以逃避檢調查緝。

張大偉索賄4500萬元案，原本遭新北地檢署不起訴處分，檢方發現他索賄新事證，順利聲押獲准。（圖／軍聞社）

張大偉沒料到，董姓掮客還來不及交出上述200萬元回扣，就被新北市調處約談，董坦承犯行，200萬元成為一筆交不出去的回扣，與張大偉給董的轎車鑰匙一樣，都成為檢調追緝張大偉涉貪的重要罪證。

國防部發言人室表示，空軍福興營區新建工程案，由空軍開標、發包，軍備局工程營產處負責計畫審核，少將處長張大偉曾獲新北地檢署不起訴處分，後來檢調機關重新調查，本部全力配合協助釐清案情，全案已進入司法偵查程序，若確有涉法情事，將依法秉公處理，決不寬貸。

中華工程公司發言人陳小姐表示，公司前董事長沈華養和採購發包處經理張世文都已離開公司，全案目前還在審理中，公司將遵照法律流程，不便對外發言。

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(中時新聞網)