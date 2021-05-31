國防部空軍作戰指揮部所在的「福興營區」，位於台北市大安區公館蟾蜍山，是我國極為重要的空防工事，也是空軍防空及戰術作戰最高指揮管制機構。檢調查出，國防部軍備局工程營產處少將處長張大偉，涉嫌索取4500萬元的回扣，護航中華工程公司取得該營區預算高達30億元的「抗炸大樓」標案，未來案情可能向上發展，

檢調深入追查後，發現張大偉不但疑似拿回扣購買台北市天母地區房產和雙B名車，還周旋在前、後任妻子和2位女姓密友之間，且收賄金額疑似流向女姓密友帳戶，如今張大偉已被新北地方法院羈押禁見，不排除有更大咖涉案！

檢調今年5月13日搜索張大偉住家，並約談張大偉及其2位姊妹、孫姓前妻、現任妻子及康姓女密友等人到案。據查，張大偉面對檢調追問「為何否認索取回扣，卻有錢買天母宅和名車」時，突然語塞，無法清楚交代金流，由於相關被告和證人皆將矛頭指向他，加上檢方出示監聽譯文，也證明他確實收賄，成為檢調聲押禁見獲准的鐵證。

據了解，現年約50餘歲的張大偉非常注重自己儀容，瘦身有成的他，平時將花白的頭髮染黑，配上他挺拔的身材，顯得年輕又英俊。

據悉，張大偉的其中一名女性密友姓康（康女），是他的直屬部下，目前在國防部軍備局工程營產處擔任科長，有同事說，張大偉在辦公室相當照顧康女，因此康女做起事來如魚得水，讓人十分羨慕，而張一邊要處理公務，另一邊還要斡旋於兩任妻子和兩位女性密友之間，不少知情人士只能佩服他錢多、體力好，堪稱時間管理大師。

檢方收押中華工程公司經理張世文（前者）、前董座沈華養（後者）後，多次訊問獲得關鍵證據，才得以聲押張大偉獲准。（圖／報系資料照）

檢調經過3年多的努力追查，掌握的金流和監聽譯文等證據，終於讓張大偉栽了大跟斗，且認為軍方不太可能只有張大偉涉入，不排除全案向上發展，將趁勝追查幕後是否有更高位階的軍官涉入。

國防部發言人室表示，空軍福興營區新建工程案，由空軍開標、發包，軍備局工程營產處負責計畫審核，少將處長張大偉曾獲新北地檢署不起訴處分，後來檢調機關重新調查，本部全力配合協助釐清案情，全案已進入司法偵查程序，若確有涉法情事，將依法秉公處理，決不寬貸。

中華工程公司發言人陳小姐表示，公司前董事長沈華養和採購發包處經理張世文都已離開公司，全案目前還在審理中，公司將遵照法律流程，不便對外發言。

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(中時新聞網)