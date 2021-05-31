老鷹後衛崔楊總算不用再次面臨孤軍奮戰局面！靠著崔楊攻下全場最高27分，柯林斯也有22分進帳，賈林納利替補貢獻21分，老鷹31日在主場以113比96擊潰尼克，在季後賽首輪取得3勝1敗聽牌優勢，距離相隔5年的季後賽系列戰勝利越來越近。

「很明顯我們相當興奮可以拿下這一勝，」先前在麥迪遜花園廣場遭到尼克球迷吐口水的崔楊表示，「但工作還沒完成，直到我們拿下這個系列戰勝利之前都不算完成，我們必須保持同樣拚勁，且帶著同樣目標，前往紐約把工作在那邊完成。」

老鷹徹底主宰了今天比賽的第3節，從上半場僅有4分領先，打完前3節變成88比71大幅領先，甚至末節還把領先差距擴大到26分之多，雙方也提前出清板凳，感覺就想提前迎接6月3日回到紐約舉行的G5，屆時勢必競爭更加激烈。

整場比賽都遭亞特蘭大球迷狂喊「被高估」的尼克前鋒蘭道爾，最後攻下全場最高23分，儘管面臨淘汰邊緣，蘭道爾仍表示，「我們將會回到主場把G5贏下來延長戰線，我愛我們擁有的機會，一切都還沒結束。」巴雷特也替尼克拿下21分，羅斯18分。

(中時 )