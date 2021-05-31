日本網球女將大坂直美果然遭到罰款，她將為抵制記者會的行動付出代價，法網官方30日下令對她開罰1.5萬美元（約台幣41萬）。大坂直美是全球收入最高的女性運動員，這種罰款力道簡直可悲（上限2萬美元），但法網同時警告她，如果繼續違規就會加重處分，最嚴重會導致她被踢出未來的大滿貫賽事！

法網公告：「我們的團隊請求她重新思考自己的立場，同時我們試圖與她對話但沒有成功。由於大坂直美不肯配合，澳網、法網、溫網、美網聯名寫信詢問她的身心狀況，並願意提供支援。我們也提醒她該盡的義務，如果做不到就要承擔後果，無論是哪個選手都一樣。」

大坂直美批評媒體的重複發問已經開始讓她自我懷疑，而且這些人也從不在乎她的心理狀態，所以她拒絕出席記者會。「如果他們只以罰款來威脅，卻刻意無視運動員的心理健康，這只是讓我覺得可笑。」大坂直美曾表示她在未成名之前比較快活自在，後來受到媒體關注反而讓她很不好受。

英媒BBC批評大坂直美的行為缺乏判斷力，認為她即使有正當理由也不該採取違規的抗議方式。4大滿貫賽聯手發出警告可不是開玩笑的，部分原因是這些大賽售出了媒體採訪權。英國選手布洛迪(Naomi Broady)說：「我們口袋裡的獎金有一部分是來自媒體支付的採訪費用，不願意配合的人可能沒資格參加比賽。」

大坂直美首戰獲勝，她照常接受球場中的簡短採訪，但是拒絕出席記者會。法網強調他們的執法精神一視同仁，即使她是大明星也不能有特權。

(中時新聞網)