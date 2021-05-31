集保結算所表示，已將內政部主導的「TAIWAN FidO台灣行動身分識別」服務導入「股票e票通」平台，只要透過TW FidO成功完成身分認證後，不必使用讀卡機插入自然人憑證，也不需要記住密碼，便可透過指紋、臉部等生物辨識登入「股票e票通」進行電子投票。

近年來越來越多投資人選擇線上參與股東會，透過電子投票管道行使表決權，今年在防疫考量下趨勢更為明顯。但多數民眾會擁有數個網路銀行或證券帳戶，加上各類社群網站或雲端服務等，設定的使用者帳戶或密碼不盡相同，常發生忘記密碼而無法登入的窘境。

集保察覺現代投資人的痛點，今年導入由內政部主導的「TAIWAN FidO台灣行動身分識別」服務（TW FidO），為結合公開金鑰、生物特徵等技術，並解決長年身分認證缺乏互通性問題，進而提供標準化網路身分的識別機制。

集保股務部經理黃蓁蓁說明，投資人可上「TAIWAN FidO台灣行動身分識別」網站，首次使用仍要透過讀卡機及自然人憑證認證註冊，讀卡確認身分後會產出一組專屬QR Code，隨後在手機下載「TW FidO台灣行動身分識別」APP、開啟後掃描QR Code即完成綁定。

投資人綁定後，進入集保「股東e票通」電子投票平台，選擇以TW FidO行動身分識別認證登入，此時登入畫面會出現一組QR Code，再以自己手機掃描QR Code。若使用手機登入平台，則會收到推播訊息經同意確認後，便可搭配手機生物特徵辨識進入投票頁面。

黃蓁蓁指出，為鼓勵投資人積極參與股東會，今年除增加多元身分認證管道，讓投資人更便利登入投票外，為進一步強化電子投票透明度，發行公司或其代辦股務機構在股東會開會前一天下午2時，就會公告電子投票彙整資料，供投資人查閱參考。

(時報資訊)