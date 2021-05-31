今晨2時中央氣象局「路徑潛勢預測圖」(左圖)及最新(30日20時)歐洲模式系集模擬(右圖)顯示，熱帶低壓今天將發展為第3號颱風「彩雲」，其路徑大多在呂宋島東方海面，向東北迴轉，接近台灣的機率並不高。（翻攝自氣象局 、ECMWF）

位於帛琉西南方的熱帶性低氣壓，氣象專家吳德榮表示，今天將發展成第3號颱風「彩雲」，路徑大多在呂宋島東方海面，向東北大迴轉，接近台灣機率不高。但其迴轉時的強度及位置，將導致梅雨鋒周日南移至巴士海峽。而梅雨鋒今明兩天繼續在台灣徘徊，大氣不穩定，有劇烈天氣例如雷擊、強風、瞬間強降雨發生及大量降雨的機率，之後周六梅雨鋒將再度南下，通過台灣。

氣象局指出，今天凌晨２時帛琉西南方的熱帶性低氣壓，距恆春半島東南方約1950公里的海面上，有發展為輕度颱風的趨勢，不過對於其後續動向、強度變化及其與周圍天氣系統的互動，不確定性大。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，歐洲模式模擬顯示，熱帶低壓今天將發展為第3號颱風「彩雲」，其路徑大多在呂宋島東方海面，向東北大迴轉，接近台灣的機率並不高。但其迴轉時的強度及位置，會增強北風，造成南北氣團的不平衡，致使梅雨鋒在周日(6日)南移至巴士海峽。至於梅雨鋒是否會就此結束，還是會再重回台灣，各國模式模擬其將重回台灣，時間從1天至3天都有；不過，既然有較大的不確定性，就無需遽下結論、應繼續觀察。

圖為5月30日的累積雨量，各地都有大量降雨。（翻攝自 氣象局）

吳德榮指出，梅雨鋒在29、30日帶來大量降雨，改善了缺水的狀況，但也造成一些短暫積水的現象。而今、明(6/1)兩天梅雨鋒仍在台灣徘徊，有局部陣雨或雷雨；大氣不穩定，有激發中、小尺度對流系統的條件，伴隨劇烈天氣，像是雷擊、強風、瞬間強降雨等，以及大量降雨的機率，應隨時注意天氣變化及氣象局的特報。氣溫部分，今天北台灣稍涼，中南部高溫亦下降，北部23至29度，中部23至31度，南部24至33度，東部23至32度。

圖為今天（31日）的定量降水預報。（翻攝自氣象局）

吳德榮指出，周三(6/2)梅雨鋒略減弱、北移，仍有局部短暫陣雨或雷雨；降雨範圍縮小、有較大雨勢的機率。周四、五(6/3、6/4)梅雨鋒北移至北部海面，天氣相對空檔；周六(6/5)梅雨鋒再南下通過台灣，仍伴隨明顯降雨及激發劇烈天氣的機率；周日(6/6)梅雨鋒南移至巴士海峽，天氣好轉，但局部地區仍有短暫陣雨的機率。

(中時新聞網)