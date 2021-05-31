1990年代美國影集《新泰山》（Tarzan: The Epic Adventures）的男主角喬勞拉（Joe Lara）在29日搭乘一架小型噴氣式飛機墜毀中喪生，享年 58 歲，而她的妻子葛文夏布林勞拉（Gwen Shamblin Lara）也同在飛機而罹難，享年66歲，而飛機上還有另五位同行友人也喪生。

據外媒報導，美國聯邦航空管理局在一份聲明中說，一架塞斯納 C501 飛機於29日上午 11 點左右從士麥那盧瑟福縣機場起飛，不久後就墜入田納西州士麥那附近的珀西普里斯特湖，而墜落的原因美國國家運輸安全委員會正在調查，而現場無一倖存者。

新泰山

《與格溫和喬的生活》

喬勞拉在 1989 年演出《人猿泰山在曼哈頓》和 1996到1997 年的後續出演電視劇《新泰山》，精湛的演技讓影迷印象深刻；而他和葛文夏布林勞拉是在2018年結婚，其妻子是飲食調理師也是Remnant Fellowship教會創辦人，也在這起意外中罹難。

(中時新聞網)