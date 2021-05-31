台灣疫情爆發，指揮中心強調沒有醫療量能不足問題。不過網路卻流傳一段影片，位於新北巿新莊的衛福部部立台北醫院急診室外，架設了簡易棚，許多患者就躺在棚下，一床又一床，畫面令人震撼，不少網友看了怒批中央不斷說沒有量能不足問題，「親自來急診室一趟，根本人間煉獄」，對此，院內的急診科主任則回應，在戶外處理病患是戶外病毒量可以降到最低。

昨（30）日深夜PTT流傳一段影片，位於新莊的部立台北醫院急診室外，架設簡易竹子臨時棚，棚下躺了一床又一床的病人，病患之間雖有活動廉隔開，但看起來十分簡陋，令人感嘆許多醫療院所，包括台大及北市聯醫都在臉書發出求救訊號，但衛福部長陳時中僅以醫療量能的確緊張，還沒崩潰做回應，衛福部次長石崇良也表示，醫療量能充足、收住院沒問題。

許多網友看到影片忍不住撻伐，「陳時中根本不敢去第一線看吧」、「根本人間煉獄」、「中央真的欠丟病歷」、「台灣將對世界示範什麼叫露天醫院」、「把閒置體育館改裝比較快吧」、「這個政府真的瘋了」、「陳時中還在嘴硬」等。

對此，部立台北醫院急診科主任游秉勳也在PTT上回應，之所以要這在戶外處理病患，原因是戶外病毒量可以降到最低，病患等PCR需要3至4個小時，在等待的空檔醫護人員也要盡力處理病患的情況，待檢驗結果出爐後，會再視情況決定是否收到專責病房或一般病房，確診病患若狀況不穩定，都會接受及時治療。

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台北醫院急診外臨時棚躺病患 她怒批中央說法落差：如人間煉獄

(中時新聞網)