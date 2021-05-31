紐約洋基在5月的客場征途有個難堪的結局，他們31日再被底特律老虎以6-2擊敗，意外於3連戰遭到橫掃，這是老虎相隔21年來首次在主場橫掃洋基！風光了幾年之後，老虎自從2015年開始進入重建，近6年有4季在美聯中區墊底，主場克邁利卡球場自公元2000年啟用以來，老虎終於在家裡對洋基完成第2次橫掃。

Bases were loaded, but Castro decided it was time for everyone to come home. pic.twitter.com/c8cVBs0c09 — Detroit Tigers (@tigers) May 30, 2021

此戰老虎派出菜鳥左投史考伯(Tarik Skubal)先發，他賽前只有1勝7敗、5.23自責分率。沒想到洋基連史考伯的球都打不到，前6局僅有3支安打，史考柏一分未失就退場。洋基遲至第8局才以托瑞斯(Gleyber Torres)、桑契斯(Gary Sánchez)連續安打拿下兩分，差點被完封。

除了打線一團糟，洋基投手輪到牛棚日，金恩(Michael King)擔任開場投手，首局就被馬薩拉(Nomar Mazara)一棒長打撈走2分。3局下，洋基居然一口氣出現3次守備失誤(兩次是游擊手托瑞斯)，老虎隊該死的沒死還攻佔滿壘，被卡斯楚(Willi Castro)一支二壘打清光光，單局攻下4分奠定勝基。

托瑞斯兩次都是接球失誤：「我不需要其他人開口，我知道我錯了，我非常挫折，顯然我最不想在這個時候單局發生兩次失誤。」

洋基金恩2.1局被打2分承擔敗投。他們前一次（2000年5月）被老虎3連戰橫掃的先發輪值：克萊門斯(Roger Clemens)、派提特(Andy Pettitte)、孔恩(David Cone)都是當代名將，洋基該年還拿下世界大賽冠軍。

(中時新聞網)