新冠肺炎本土疫情蔓延，為避免對民生經濟的衝擊擴大，立法院今（31日）若通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正案，第一波紓困資金在6月4日就可以緊急入帳。

行政院長蘇貞昌昨（30日）表示，若今日立院通過紓困4.0新增2100億特別預算，將推出家庭防疫補貼等相關紓困措施，從6月4日開始發放。蘇強調，這一波紓困對象比起去年更多元，已請各部會簡化各項申請流程，盡速將補助直接入帳。民進黨立院黨團總召柯建銘則指出，立院為處理《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，從5月21日起朝野協商，再經過27、28日的協商，結論已經產生，只待國民黨簽署。

紓困4.0最快6／4入帳 一圖看清誰能獲補助。（中時新聞網）

紓困方面，國發會主委龔明鑫表示，將會以去年為基底，中低收入戶每個月會加碼1500元，3個月4500元。完全沒有保險、相關急難紓困額度為1萬到3萬。無一定雇主的自營工作者，每個月1萬元的補助金，為期3個月總共3萬。

農漁民的部分總共是1萬元紓困金，若是甲級漁工有參與職業工會，就跟職業工會是一樣，每個月1萬總共3萬。另外，包括交通部轄下的導遊、領隊、計程車、遊覽車司機，每個月1萬3個月總共3萬。

此波疫情影響產業主要集中在內需型的消費服務業，相關薪資補貼會從寬、從優認定，企業對員工部分，給予40％的薪資補貼，以2萬元為上限，將盡快撥放。

紓困貸款項目，包括延續去年的勞工紓困貸款，每人最高10萬元，政府信用保證專款，利息補貼；企業方面，央行中小企業貸款加碼1000億元等項目，預計中小企業、藝文、教育、醫療等受惠。

這次補助另新增國小以下孩童與高中以下特教生的家庭，每位孩童發放最高1萬元的補貼，蘇貞昌拍板，會在6月15日停課期結束後才發放，包括三級疫情管制期結束前出生的新生兒都可領取這筆補貼。

至於紓困流程方面，蘇貞昌要求，相關部會及公股銀行，簡化紓困補助發放流程，讓在去年紓困中有紀錄的資格者直接入帳。

(中時新聞網)