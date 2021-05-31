AD still hasn't returned to the game after leaving the 1st half with injury pic.twitter.com/G91dEbk6w5 — Def Pen Hoops (@DefPenHoops) May 30, 2021

尋求衛冕的湖人最不想看到的場景還是出現了！「一眉哥」安東尼戴維斯在31日上半場結束前，不小心拉傷腹股溝左側提前退場治療，也讓湖人第3節遭太陽成功拉開領先差距，無奈面對首輪戰局扳平現實，更麻煩的是，一眉哥可能接下來首輪賽事都沒法打。

安東尼戴維斯是在上半場還剩48.3秒，接獲詹姆斯傳球準備上籃沒進，當場整個人重摔場上，明顯腹股溝左側出現不適，雖然隨後可用自己力量走回休息室治療，但他一度感覺無法正常行走，必須抓住場邊的熱身腳踏車才有辦法站立。

根據美國醫療專家評估，假如安東尼戴維斯面臨腹股溝一級拉傷，恐怕至少缺席7到10天才可恢復，G7預定在6月6日舉行，看來一眉哥根本沒有機會趕上，除非他選擇帶傷上場硬拚，問題是湖人禁得起這種風險嗎？就算面臨淘汰邊緣。

「我們明天才有可能得到比較確定的傷勢情況，」湖人總教練佛格賽後表示，「你知道的，安東尼戴維斯是全世界最好的球員之一，少了他的助陣，我們只能趕緊調適，我想我們今晚做得還算不錯，卻還是輸球了，代表我們做得還遠遠不夠。」

(中時 )