小編今天(31日）精選5件不可不知的全球財經大事，最大頭條是處理器大廠美商超微（AMD）與晶圓代工廠台積電攜手，業界傳出超微已大舉向台積電預訂明、後兩年5奈米及3奈米產能，而超微將因此成為台積電HPC領域第一大客戶。

【1】超微預訂明後年5、3奈米產能 成台積電HPC最大客戶

超微上半年完成Zen 3架構處理器及RDNA 2架構繪圖晶片的產品線轉換，已成為台積電7奈米前三大客戶之一。下半年將加快小晶片（chiplets）架構處理器的先進製程研發及量產。據了解，超微已向台積電預訂明、後兩年5奈米及3奈米產能，預計2022年推出5奈米Zen 4架構處理器，2023～2024年間將推出3奈米Zen 5架構處理器，屆時將成為台積電5奈米及3奈米高效能運算（HPC）最大客戶。

【2】備戰紓困 財金首長緊盯行庫

勞工紓困方案即將全面啟動，這幾天是前置作業關鍵期，財政部次長阮清華將於31日再次召集九大行庫總座開一次會，財長蘇建榮6月1日下午也會找九大行庫董總開會，在勞工紓困方案上路前作最後沙盤推演。

【3】雙王指路 電子旺季行情熱身

台股歷經5月急跌震撼教育，加權指數最近猛力反彈，6月起能否進一步站穩萬七大關，並搶先開啟電子旺季暖身行情，外資鎖定台股雙王即將公告的營收表現：一面看前股王大立光谷底是否已過，一面緊盯台積電達標第二季財測進度，若雙王皆朝正向發展，對台股將有帶動作用。

【4】陸鋼價暴漲暴跌 幕後黑手浮現

大陸5月鋼價猶如坐雲霄飛車，飆漲至歷史高點後又急跌。除了鋼材需求旺盛、全球流動性寬鬆兩大原因助漲鋼價以外，陸媒報導，有投機者利用資金優勢，聯合擁有現貨的企業，在行業「碳達峰、碳中和」背景下藉機炒作鋼價。

【5】疫苗接種率攀升 歐美夏季旅遊將大復活

隨著歐美新冠肺炎確診人數下滑且疫苗接種率擴大，各國陸續放寬旅遊限制，民眾也迫不及待出外旅遊。美國上周五就有將近200萬人搭機，創下去年3月以來最高單日紀錄。預料今年夏季，歐美將出現旅遊大爆發，觀光、餐飲及航空業即將起死回生。

(中時新聞網)