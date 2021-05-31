華邦電(2344)表示，公司中科廠區有一名同仁於5月29日確診COVID-19；此事件不影響公司營運。
華邦表示，公司於5月14日即實施分組分區及居家辦公等多項高強度防疫措施，此確診同仁工作性質為行政類別，自5月21日起即居家辦公，未再進入公司辦公室及廠區。
華邦電在得知同仁確診後，立即啟動進一步的防疫作為，包括積極追蹤及關懷同仁身心狀況，匡列相關接觸之員工，採取必要自主健康管理及相關防疫措施，以及辦公大樓及廠區全面性清潔消毒等。
(時報資訊)
華邦電(2344)表示，公司中科廠區有一名同仁於5月29日確診COVID-19；此事件不影響公司營運。
華邦表示，公司於5月14日即實施分組分區及居家辦公等多項高強度防疫措施，此確診同仁工作性質為行政類別，自5月21日起即居家辦公，未再進入公司辦公室及廠區。
華邦電在得知同仁確診後，立即啟動進一步的防疫作為，包括積極追蹤及關懷同仁身心狀況，匡列相關接觸之員工，採取必要自主健康管理及相關防疫措施，以及辦公大樓及廠區全面性清潔消毒等。
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