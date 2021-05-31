濾能(6823)送件申請上興櫃；德宏(5475)、旺矽國票06購03權證(715485)、台耀三轉換公司債(47463)自110年5月31日起預收款券並管制撮合作業。

濾能成立於103年3月，主要業務為模組化濾網、全面性空氣潔淨方案、氣體採樣分析及濾網安裝工程，董事長為黃銘文，總經理為黃氣寶，目前股本為1.77億元，109年合併營收為6.47億元，稅後盈餘為8345萬元，每股盈餘為6.97元。

德宏工業公司股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續5個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自110年5月31日起10個營業日(110年5月31日至110年6月11日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

旺矽國票06購03權證因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自110年5月31日起10個營業日(110年5月31日至110年6月11日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

上市公司台耀化學公司股票因最近10個營業日內有6個營業日經臺灣證券交易所公布注意交易資訊，依櫃買中心「櫃檯買賣公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第六條規定，對台耀化學公司國內第三次無擔保轉換公司債自110年5月31日起10個營業日(110年5月31日至110年6月11日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

(時報資訊)