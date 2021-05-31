中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（指揮中心提供）

本土新冠疫情不見趨緩，但國產疫苗高端、聯亞現只做到二期試驗，施打的安全性引發質疑，不過，指揮官陳時中昨(30日)說，已與兩家國產藥廠簽訂欲採購疫苗合約。民眾黨立法委員邱臣遠國會辦公室主任陳思宇今(31日)對此在臉書怒批，「第二期都還沒解盲就可以訂購1000萬劑，你當是買玩具嗎？」

陳時中30日表示，不只採購國外疫苗，台灣也積極生產國產疫苗，除了採購外國疫苗外，國內若能自主生產疫苗，一方面可避免採購受制國外因素，也能達到進一步的防疫自主，目前國內有高端、聯亞兩家藥廠進入二期臨床試驗，指揮中心已陸續與兩家藥廠簽訂500萬劑購買合約，以及500萬劑開口合約，最多總共2000萬劑量。

陳思宇31日在臉書提出質疑，還沒通過二期試驗就盲目採購1000萬劑，到底為什麼？28日簽約的事情，為何這兩天中央疫情指揮中心記者會都沒公開說明過，是有什麼不能說的？中央流行疫情指揮中心向高端、聯亞簽訂疫苗採購合約，請問陳時中到底在急什麼？一個還在招募二期的試驗，怎麼可能現在就得到採購合約，說好的安全、國家把關呢，這是不是拿人民的生命開玩笑嗎？

為何國產疫苗還沒做完二期，指揮中心就急著下訂單？指揮中心30日深夜發新聞稿說明，疫苗自製自用是國家既定政策，未來COVID-19流感化是必然的趨勢，國家必須掌握COVID-19疫苗為戰略物資，本次所有疫苗，包括政府之前對外採購的國外疫苗，均為預採購模式。但評估現階段國外疫苗供應時程難以確認，相較之下，採購國產疫苗可確實掌控疫苗供貨時程。

對於指揮中心說法，陳思宇則批，「第二期都還沒解盲就可以訂購1000萬劑，你當是買玩具嗎?買玩具也要買有安全標章的」。

(中時新聞網)