「爆料公社」昨上傳醫護人員救治病患之餘，還得掃除積水，引發網友怒批政客說謊。（翻攝自臉書爆料公社／戴上容新北傳真）

位於新莊的衛福部台北醫院急診室外，近幾日被許多民眾目擊有許多病患臥床在搭建棚子下，醫療人員身穿防護衣診治，「爆料公社」昨上傳醫護人員救治病患之餘，還得掃除積水，引發網友怒批政客說謊。台北醫院回應，在戶外病患為「快篩陽性、有不適感」等待PCR報告症狀者，醫療量能確實緊繃。

臉書「爆料公社」有2名網友發文附上影片，「你還在相信政客報數中說的話嗎？什麼醫療資源充足？請問充足需要在外面搭帳篷救治？」影片內容為，5名患者躺在通道棚架下的病床上，接受多名全副防護裝備醫護的治療照護。

另一段影片表示，「幫我們管納稅人的人跟我們說，已經給你們足夠資源，今天只下了一些雨，你們就得不斷掃水，因為他們讓你們在馬路邊救人，我們這謝納稅人很對不起你們」，內容為帳棚內全身防護衣醫療人員，拿掃把掃除地面積水；2影片有大批網友留言「醫療資源早就拉緊＂爆＂線了」、「前線自爆還有人要護航無能讀稿政府」等。

台北醫院回應，急診室外為那側為新冠肺炎疫情快篩站、診療區，快篩站自行篩檢時間為上午8時至下午5時，其餘時間是收治其他地方送來的病患，或是身體不適的確診者家屬。台北醫院表示，這些民眾為快篩陽性並有徵狀的病人，為讓他們遮風、避雨才會特別搭棚，醫護人員會盡力舒緩病人症狀。

是否代表病床不夠？台北醫院回應，「醫療量能很緊繃，現在沒有任何一個醫院趕說自己有病床」，此外，院內行政人員也是不可獲缺的小螺絲釘，也已投入部分醫療行政工作。因雨量忽大忽小，搭建的棚子只有屋頂，難免會潑水到病床。

台北醫院表示，篩檢民眾要在屋簷下、通風處等待，而PCR結果時間不定，要看醫院篩檢量而定，目前是一定要等。感謝元亨寺、企業捐贈的供給的「組合屋」給醫療人員使用。

(中時 )