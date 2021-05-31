台灣本土疫情爆發，全國三級警戒持續，疫苗成為各界盼望的「解藥」，然而目前台灣極度缺乏疫苗且施打率不高，引起巨大反彈聲浪，財訊傳媒董事長謝金河就表示，自己的同學群組因疫苗問題吵翻天，顯示民心浮動，並引述郝明義的文章，認為政府在疫苗問題上做錯2件事，「一個是該分開講的話，卻混著講，二是該明講的話，卻隱藏不提，這個看法我認同。」

謝金河透露自己的1位同學將「比較各國發展疫苗」的文章貼進群組，意外引起同學們激烈爭論，讓平常主要用來聯絡感情的群組變了調，同時透露台灣人民對於疫苗不夠的憂慮與擔心，並條列出三項建議，提醒政府在這種重要的關鍵時刻，應該要把疫苗的事講清楚，否則民怨一定愈結愈深。

首先，謝金河認為，疫苗的事，一直是茲事體大，政府在疫苗採購一直都面臨中國的壓力，但此時疫情擴散，老百姓不會管那麼多，大家只求有疫苗可以打，「這次日本已備妥2.4億支輝瑞及莫德納疫苗，其餘1.2億支的AZ疫苗有意轉讓給台灣，如果政府這個時候可以以最快速度拿到2000萬劑疫苗，可能民眾的恐慌就可以安定下來。」

其次是，國產疫苗的進度究竟為何？謝金河表示，「我覺得其中的主事者應該跟大眾說明一下，這兩天我們看到陳建仁副總統夫婦已施打國產疫苗，這是好事，但接下來國產疫苗的發展也要多讓國人知道一些，我相信更能安定人心。」

第三點則是，謝金河提醒政府一定要弄清楚哪些民間團體，是真心為台灣，而哪些有中共力量介入，「眾多自力購買疫苗的企業、宗教團體，或是地方首長，這時候也要好好跟老百姓溝通，有的是真心為台灣，哪些團體有中共力量介入？中央權責機關一定要弄清楚。」

同時，謝金河引用郝明義的文章表示，「政府在「疫苗採購捐贈」政策上出了兩個問題，一個是該分開講的話，卻混著講，二是該明講的話，卻隱藏不提。」

謝金河表示，指揮中心要儘量用直白的白話文，不要用文言文，例如，「校正回歸」就說把確診病例回歸到確診日當天，這樣大家都可以聽懂。還有陳部長說，「他們用的，我們不用，他們不用的，我們有興趣！」這些話都會讓大家猜半天。

最後，謝金河認為全台要一致對抗疫情，尤其在關鍵時刻，政府的論述及決策要更堅定有力，才能得到人民的信任。

(中時新聞網)