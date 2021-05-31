7月23日是日本東奧復賽日，本來在這一天要向世界證明人類已經戰勝病毒，沒想到已延遲一年的奧運會，目前是在日本民眾天怒人怨下，政府卻一意孤行所要舉辦的。因為，新冠病毒經過一年時間沒被徹底消滅外，相反的，亞太數個自認是防疫模範生的地區，目前都一一被攻克，個個是人人自危，擔心疫情會整個大爆發。

迄今看來，世界上有些地方抗疫方面小有成就，但可惜不是日本。同時，正當美國民眾開始在陣亡將士紀念日假期歡聚一堂又可不戴口罩時，因為疫情始終無法有效控制下，日本政府才剛在28日宣布，正在執行的第三次緊急狀態，將必須延長至6月20日止，離東奧復賽前約莫一個月時間。

日本多份民調顯示，有高達八成日本民眾擔憂東奧會成為病毒擴散溫床，故希望能先停辦或延遲。有些日企甚至生氣地認為，這次東京奧運復賽就像是自殺一樣。

到底，日本防疫工作是怎麼下錯這盤棋的？

首先，要歸咎於日本疫苗接種率出奇地緩慢，目前大概只在2.3%左右。不過，美國人已有一半打過，歐洲人至少也有三分之一。

不過，鄰近的中國大陸，韓國與台灣，疫苗接種覆蓋率也是沒有比較高。如今，新冠病毒逆勢奇襲下，首當其衝的就是商業活動。

在歐美地區，戴上口罩防止病毒擴散，可以說是就像要當地民眾的命一樣，因此，之前多場大型抗議活動的訴求就是為了不要戴口罩。不過，亞洲這邊對戴口罩的政策，可說是配合度非常地高，在很多場合以及場所，亞洲人絕大數都會自發性地戴起口罩避免疫情擴散。

當初，不戴口罩的結果，歐美國家中就是以美國為首，不僅確診者，連同疫歿者同時也是全世界最多。至於那些好好戴口罩地區，平常日子跟疫情差不多，可以上館子，購物逛街，以及外出看球賽等，只是不能正常地出國旅行。甚至當美國景氣當時正陷入愁雲慘霧時，中國大陸還出現驚人的V型反彈復甦。

日本雖每天都有確診民眾，但2020年在控制疫情方面，比幾個主要西方國家做得好很多。另外，台灣與新加坡也表現甚是突出，每日染疫與疫歿人數很少外，台灣在2020年當中，甚至有高達253天都無本土感染案例。

不過，情勢反轉下，這些當初抗疫佼佼者，現在卻變成落後者了。

隨著美國紐約與英國倫敦重新慢慢開放，新加坡與台灣卻淪落至半封鎖狀態，同時，澳洲墨爾本也是如此。24日，美國國務院把日本放在第4級請勿去旅行的建議名單中。不過，美國隊應該還是會在7月底時如期參加奧運活動。目前，在東奧現場觀眾群中，來自海外的已被禁止，日本當地民眾到時是否真可到場觀賽，一切都還有太多未定數。

(時報資訊)