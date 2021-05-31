探究亞太幾個地區從防疫前段班一舉掉到後段班，一個共同原因可以歸因為短缺新冠疫苗。不過，對日本來說，由於缺乏專業接種人員、不信任感，以及缺乏自己國產疫苗可供選擇等原因，現在有好幾百萬劑疫苗還堆在那邊沒人要打。

還有，一些保證自己民眾安全信誓旦旦的政府，也缺少動力去爭取僧多粥少的新冠疫苗。因為目前這些疫苗都是趕鴨子上架，缺少正規研發推出時間，在緊急授權使用下，全世界也在觀望歐美人打過後的成效如何。例如，AZ與嬌生疫苗傳出施打後會引發罕見血栓後遺症，的確也讓很多國家前陣子一度下達禁打令。

此外，亞太地區民眾可能缺乏像，例如義大利米蘭或美國紐約等地那樣疫情危機感。因為2020年疫情剛爆發時，一開始的幾個月當中，歐美地區時不時就爆出數以萬計疫歿者。雖然有很多證據說明新冠疫苗還是安全的，但與病毒相較，有些人甚至還比較害怕疫苗所引發後遺症。因此，新冠疫苗覆蓋率有時才會無法快速增加。

現在問題來了，亞太地區有些政府也在思考，自己的社交控管政策，是要一直執行到都沒有新確診病例出現。或者，像是有些西方政府一樣，把新冠病毒當成只是一種地方性小流行病一樣，日後與其共生共存。

若一直都不重啟商業交流漸回歸正常化，以亞洲的新加坡與香港，這兩個與國際無論是在金融或者旅遊等都互動超頻繁城市來說，經濟受到打擊將更嚴重。國際眾所矚目的世界經濟論壇（World Economic Forum），已取消原定8月在新加坡所舉行會議，儘管新加坡整體疫苗接種率與歐洲不相上下。

因為，只要疫情在像印度，巴西等地未能有效被抑制的話，不論使用多先進追蹤技術，高科技控管，以及多嚴厲的社交限制，新冠病毒都有辦法再次肆虐全球，更何況亞洲還有很多地區，正在苦苦等待不知何時會到的新冠疫苗。

在台灣，五月中旬因為首都台北的萬華區茶藝館成為破口，使得新冠疫情一下子突然爆發，兩個星期左右，因新冠病毒不幸喪生者就已破百。回到日本，由於日相菅義偉執意東奧如期舉行，讓這次官方奧運合作媒體朝日新聞（Asahi Shimbun）26日時，也忍不住在自己社論上痛批，疫情當下，這次東奧要復賽實在是找不出任何理由。

(時報資訊)