(09:25更新)

台股今(31日)開盤以16948.47點開出，上漲77點，在台積電、聯電雙雙開高，鋼鐵、航運族群走揚帶動下，指數漲逾百點，指數觸及萬七大關，來到17024點，備受矚目的高端疫苗在以平盤389元開出後，9點25分股價被打到跌停板350.5元。

疫情指揮中心發言人莊人祥證實，衛福部疾管署已在28日與高端、聯亞簽約，向這兩家國產疫苗廠各採購500萬劑疫苗，不過，股票上櫃公司高端股價今日開盤以平盤389元開出，不但未受政府採購消息激勵，反而有利多出盡意味，9點25分股價被打到跌停板350.5元。

台股今(31日)收月線，上周五美股小漲作收，台股今日開盤以16948.47點開出，開盤1分鐘隨即漲逾百點，台積電、聯電雙雙開高，鋼鐵航運走強，備受矚目的高端疫苗則是以平盤389元開出。

美股上周五(28日)在投資人看好美國經濟復甦的樂觀情緒下，暫時將對通膨的憂慮拋諸腦後，科技股領軍，道瓊工業指數收盤上漲64.81點(或0.19%)，收在34529.45點，標普500指數終場上漲3.23點(或0.08%)，收在4204.11點，那斯達克指數終場上漲12.46點(或0.09%)，以13748.74點作收，費城半導體指數終場上漲27.28點(或0.86%)，收在3186.56點。

台股上周五收在16870.86點，大漲269.25點，周線連2紅，成交值4939億元，三大法人同步買超，外資及陸資買超187.23億元最多，投信買超39.66億元，自營商買超34.58億元，合計買超新台幣261.47億元，當沖比仍有約45%，航運股的長榮、陽明也仍是當沖熱門標的。

(中時新聞網)