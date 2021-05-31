（取自疾管署官網）

衛福部長陳時中於29日在中央疫情指揮中心記者會時強調，疫苗政策應秉持「由中央政府與原廠簽約採購」、「由中央政府統籌分配執行」兩大基本原則。不過，有網友翻出衛福部疾管署官網曾經報導，台塑創辦人王永慶於2007年透過「財團法人王詹樣社會福利慈善基金會」捐贈「肺炎鏈球菌多醣體疫苗」，捐贈儀式分別由台塑企業王瑞華副總裁及衛生署長侯勝茂代表授受，當時陳時中是衛生署副署長。

根據衛福部疾管署官網2007/8/17的報導，台塑企業創辦人王永慶先生有鑑於我國老人感染肺炎鏈球菌所引發的侵襲性疾病與高死亡率，決定透過「財團法人王詹樣社會福利慈善基金會」，於未來3年總計捐贈57萬8千劑之23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，與疾病管制局共同推動台灣地區75歲以上老人肺炎鏈球菌疫苗接種計畫。

報導指出，捐贈儀式於8月17日上午舉行，分別由台塑企業王瑞華副總裁及衛生署侯署長代表授受。該項合作計畫由台塑捐贈市值逾4億元之疫苗，由衛生署預防接種體系負責執行，侯署長表示，此為國內首次政府民間合作（Public-private partnership）的大型疫苗接種計畫。

而2007年當時為陳水扁執政時期，衛生署長為侯勝茂，副署長即為陳時中。

(中時新聞網)