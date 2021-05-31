本土疫情持續延燒，疫苗成為全民關注議題，日前人在美國紐約旅遊的網紅法比安，就向媒體爆料，指稱有旅遊業者為以己私利，增加民眾染疫風險，推出「21天輝瑞疫苗團」組團行程，每人含服務費要價約42萬，甚至還以「自由行」的名義來規避法律責任，不過該家旅行社嚴正駁斥法比安說法，對其不實指控揚言喊告！

根據《三立新聞網》報導，面對嚴峻疫情，先前赴美出差，順道體驗美國嬌生疫苗的法比安向媒體指控，有特定旅遊業者推出旅客赴美國打疫苗的行程，名為「21天輝瑞疫苗團」，而且打完第一劑後，他們將隨即前往賭城拉斯維加斯觀光，接著回洛杉磯等地，儼然是大大提升群聚感染的風險，據悉這趟旅程要價約30萬，若加上服務費，價格直飆42萬。

沃塔旅行社發聲明反駁法比安不實指控，並擬提告。（圖／臉書_Wota Lifestyle 沃塔國際旅行社）

消息一出，遭指控的沃塔旅行社勃然大怒，公開發表澄清聲明，直呼法比安言論不實，為未經查證的在編造故事，病強調沃塔旅行社「遵守觀光局於2020年3月頒布之旅行業出團限令」，因此喊話要對法比安開吉。

此外日前也有媒體指稱該行程為鳳凰旅遊規劃，鳳凰旅遊也趕緊回應自清，表示觀光局出國禁令未解，牽扯醫療行為非旅行社核准營業項目，鳳凰不能也不會違法招攬生意，駁斥該消息並不屬實。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)