新冠肺炎疫情嚴峻，確診人數不斷攀升，死亡人數更累計至破百例。國民黨立委賴士葆表示，在這樣緊急的情況，指揮中心還三番兩次卡住世界級疫苗BNT來台；而當大家有各種揣測時，政府終於把底牌掀開了，使得我們不得不懷疑這到底是要發展台灣疫苗產業，還是要護住高端的股價？

賴士葆昨日在臉書指出，目前新冠肺炎死亡人數已超過SARS，疫情確診及死亡人數還持續在往上升，但在這樣緊急的情況，指揮中心還三番兩次地利用各種理由卡住世界級疫苗BNT來台，不管從德國或從上海來。

正當大家有各種揣測時，賴士葆直言，「今天政府終於把底牌掀開了」，政府以發展國產疫苗為由，已下訂單500萬劑給高端，這使得我們不得不懷疑這到底是要發展台灣疫苗產業，還是要護住高端的股價？畢竟高端根本沒有進入第三期試驗要進入大量生產，按照政府的規劃最快也要到八月底，而政府所提的六月底再進口200萬劑，也無法阻止目前險峻的疫情。

賴士葆認為，其實政府要發展疫苗產業無可厚非，自己也持正面態度，但不應該用此理由來阻擋目前台灣極需的國際級疫苗BNT來救命，也難怪外界不斷質疑，當這些世界級疫苗都來台灣時，會降低高端疫苗以後被市場的需要性，因而影響其股價。

賴士葆說，相信政府這種赤裸裸拿台灣人民的生命做賭注，來發展所謂的國產疫苗是不為人民所接受的。他認為，引進目前急需的國際級疫苗與發展國產疫苗兩者並不衝突，政府不應再用奇奇怪怪的理由來卡住BNT疫苗的進口了。

(中時新聞網)