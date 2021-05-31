德基30日累積降雨量破百毫米，水庫進帳不少，今天早上7時水位來到1325.43公尺。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

梅雨為台中地區帶來間歇性大雨，德基30日累積降雨量破百毫米，水庫進帳不少，今天早上7時水位來到1325.43公尺，較昨日同時間上升近3公尺，蓄水率2.73％，目前水位仍持續上升中。對於是否能解除旱象？大甲溪電廠副廠長林日生表示，「不可能」，要看後續降雨情形才能知道。

德基水庫昨天7時水位為1322.4公尺，在梅雨奏效下，昨日累積降雨量為101.5毫米，今天上升3公尺，水位來到1325.43公尺，較昨日同時間上升近3公尺，水庫進帳逾250萬噸，蓄水量為503.85萬立方公尺。

林日生指出，由於昨天谷關、天輪雨勢較大，帶來充沛雨量，今天德基水庫進水量為42cms，出水量為6 cms，目前水位仍持續上升中。對於昨日一整天的降雨能否解除旱象？林日生表示，不可能只靠一次下雨就能解除，要看這幾天及後續下雨情形，不過是有帶來助益，目前山區仍下著毛毛雨。

(中時 )