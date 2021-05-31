馬達加斯加國寶級音樂人Sammy。（小島大歌提供）

模里西斯新一代Sega天后Emlyn。（小島大歌提供）

大溪地雙人民謠樂團Vaiteani。（小島大歌提供）

台灣影像工作者等人發起的「小島大歌」計畫，30日於芬蘭最大音樂節舞台進行線上演出，並於World Village Festival 音樂節官網免費觀看至6月4日。全長六十分鐘的影片場景橫跨全球，召集來自馬達加斯加、模里西斯、台東阿美族、屏東排灣族的南島語系音樂人，以自家後院沙灘、母親傳統部落、小時學游泳的海灘等真實「地景」做為舞台，遠端傳遞疫情下遙不可及的小島怡人風情。

因應音樂節年度主題「Future 未來」，小島大歌團隊邀集甫入圍金曲獎最佳樂團、最佳原住民專輯的阿美族實驗樂團「漂流出口」女主唱Putad、去年入圍金曲獎最佳編曲、原住民專輯等四項的排灣族歌手Sauljaljui戴曉君、被TIMES時代雜誌譽為世界十大樂團的馬達加斯加Tarika Sammy創辦人Sammy、大溪地最知名的雙人民謠樂團Vaiteani、模里西斯新一代Sega天后Emlyn，演唱與土地、永續、氣候議題相關的創作，而演出最後一首歌也將所有音樂家串連，跨海一同演奏。

他們各自選擇對自己別具意義的真實場景作為演出舞台，其中排灣族歌手戴曉君選擇在母親的部落中的小溪演唱，演唱新專輯中給人力量的〈戰歌〉以及在八八風災之後，因思念土地、人事有感而發所寫的〈悲傷彩布〉，歌曲與家鄉有著深深的連結。在拍攝現場，戴曉君的母親還就地取材包了有部落粽之稱的排灣族傳統美食「cinavu」（吉拿富）請所有工作人員享用，家中小黑狗也熱情的入鏡撒嬌，讓現場工作人員感受到滿滿的部落人情味。阿美族音樂人Putad 則是在台灣疫情前幸運地完成拍攝，所選擇的拍攝地點則是她從小學會游泳的地方，Putad 回憶小時候某次被爺爺帶出海時，以為爺爺要帶著他出海捕漁，沒想到竟在她還沒做好心理準備的狀態下把她丟到海裡自生自滅！Putad 表示：「我就是這樣學游泳的，所以我和海有『很深的連結』！」

模里西斯音樂人Emlyn則是以淨灘時回收的鮪魚罐頭作為樂器為海廢（海洋垃圾）議題發聲，開拍時難關重重，由於當地在拍攝期間為封城狀態， 現場不斷有直升機在上空巡邏；拍攝前一週 Emlyn還因疑似感染COVID，一度要取消拍攝，所幸最後連日在家休養後，Emlyn總算於開拍前痊癒，也讓她對這次的拍攝感到難忘。回應音樂節年度主題「Future 未來」，演出的最後一首歌曲，則由五組南島音樂人跨海合作，來自大溪地的主唱Vaiteani說道：「我們問自己，如果沒有盡到保護土地的責任，未來該向孩子說什麼？」

(中時 )