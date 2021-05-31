男子陳天賜、唐世豪在前馬雷蒙舞團舞者施政雄經營的地下錢莊工作，卻因細故殺死施男後焚屍8小時埋藏；台灣高等法院將陳及唐判處無期徒刑，2人求交保讓他們回家照顧家人，法官認定有逃亡之虞裁定延押2月。可抗告。

2019年6月16日，唐世豪打電話給施男，藉故要繳回放款收回120萬元現金，要對方回公司後，唐以預藏之水果刀朝施右腹部猛刺1刀，致施政雄該處大量失血，江見狀立即自後方環抱住施政雄，藉以控制施政雄之行動，而使施男無法掙扎防衛。

陳天賜見唐世豪也已下手，於是拿取開山刀後，隨即衝往客廳並以右手持開山刀朝施的頸部砍殺1刀，復接續刺向施政雄左腹部1刀，造成施大量出血，施向唐等3人說「有話好好商量」等語，隨即倒地不起。

唐世豪在施倒地約10分後確認其無呼吸反應，將屍體帶往江的祖父位在宜蘭老家旁空地，以焚燒方式損壞施政雄的屍體，焚屍滅跡並清理現場，一、二審將陳及唐判處無期徒刑，江男判刑18年，尚未確定。

由於羈押期將屆法官提訊他們，唐世豪、陳天賜都請求具保，照顧家人，但高院審酌唐世豪、陳天賜、江昶濬涉犯殺人罪、損壞屍體罪犯罪嫌疑均確屬重大，恐試圖逃匿藉以規避本案後續之審判程序，裁定從6月7日起延押2月。

(中時 )