大坂直美抵制記者會的行動激怒了法網，法國網協主席莫瑞頓(Gilles Moretton)強調「無法接受」「巨大的錯誤」，法網官方居然還透過其他選手來圍攻大坂直美。法網官推貼出4張照片：納達爾(Rafael Nadal)、錦織圭、高芙(Coco Gauff)、莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)，上面寫著「他們都懂自己的角色」，意思是這4人都乖乖參加記者會，還包括她的日本同胞選手錦織圭，為什麼大坂直美就不懂呢？

Naomi Osaka will not be speaking to media at the French Open.



Instead she’ll be receiving sub-tweets from the #Rolandgarros account. (Tweet now deleted.) pic.twitter.com/b83dpyXN1k — Analis Bailey (@analisbailey) May 29, 2021

法網推文一出立即引來外界謾罵，即使法網自己不原諒大坂直美，他們憑什麼打著其他選手的旗號來圍剿她？有幾位選手表達過支持媒體，但也表示尊重大坂直美的個人感受。法網這種孤立目標、分化打擊的伎倆簡直和校園、職場霸凌一樣低級。

退役女將史塔伯斯(Rennae Stubbs)譴責：「再怎麼憤怒，堂堂網協也不該用這種方式羞辱選手。」

在外界的批評之下，法網官推很快刪除了推文，那句「他們都懂自己的角色」是最近的網路用語，形容演員很擅長詮釋自己的角色。法網自以為聰明，但這波攻勢一點也不高明。大坂直美回了一則不冷不熱的推文：「生氣是因為缺乏理解，改變則會讓人們不舒服。」

法網已經拉來溫網、美網、澳網組成大滿貫共同陣線，要迫大坂直美就範，然而他們強硬的處置方式可能帶來後座力。

(中時新聞網)