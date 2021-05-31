【愛傳媒王鳳奎專欄】身為父親的主要照護者，每次接到外傭莫明的電話總會心驚膽跳，最怕的，就是聽到「阿公跌倒了」、「阿公一直鬧」、「我馬上需要幫忙」。

今早外傭急電給我，告知父親因為嫌藥不好吃，無論如何哄都不願服藥，我請外傭開視訊，雖然父親根本看不到我的影像，我還是請外傭將手機湊到父親的右耳，把手機聲音開到最大，隔空大聲喊話：「爸爸，我是鳳奎啊，您生病了，現在醫院治療，安娜要餵您吃藥，您一定要吃藥，這樣您的病才會好，病好了才可以回家，我再帶您去買東西喔！」就這樣重複說了好幾次，父親似乎聽進去了。之後外傭沒有再打電話來，我的心也才放下來。

因為台灣疫情大爆發，醫院採取更嚴格的抗疫管制，任何陪病者都必須先取得三天內的快篩陰性證明才能入院陪病，但醫生並不鼓勵輪班陪病，以減少人員進出醫院的染疫風險。從父親三個星期前緊急送醫住院，我們家人其實非常擔心患有失智症的父親，在失智的當下，他要是「嚕」起來，若沒有家人在旁給予更多的安撫與溝通，任何外人包含外傭都拉不住他。即使如此，我們選擇共體時艱，配合醫院的管制措施，留下外傭安娜一人在病房全程陪病。

據統計，台灣80歲以上的老人則約每5人即有1位失智者，母親今年已84歲，雖中風過，但頭腦還是精明的很，不僅沒有失智問題，記憶力還比我強，只是行動不便，每天關在家裡，情緒比較容易「失制」。而父親則是從94歲開始有失智現象，在同時間又患有帕金森疾病，依父親的年齡，幸好有良醫與藥物的治療，父親失智問題還算有效控制。直到去年父親過了99歲大壽後，父親的失智急速惡化，特別是經常詞不達意，語無倫次，照護父親的工作變得更加困難。

但不論父親的智力如何，他永遠是我心中最有智慧的男人，即使在父親失智的當下，我聽不懂父親說什麼，我們父子似乎總是心有靈犀一點通，讓失智的父親不失制，而我的情緒也可以「不失制」地安撫父親失制的情緒。

老人失智的症狀之一，就是非常固執，執著於殘存的記憶，卻無法思辨與判斷現在的發生，對自己的認定總是堅持到底，要是嚕起來，不達目的、不順他意，絕不終止！

記得有一次晚上10時左右，接到外傭的緊急電話，告知我父親堅持不睡覺，吵著一定要煮豬心來吃，她與母親怎麼哄、怎麼騙都無效，而且母親的情緒也近乎失控，才會打電話給我請我幫忙！我緊急趕到父母家，父親還是振振有辭，爭說以前住台北時，吃豬心對他的昏眩病情才有效！當時我也是勸說無效，後來逼不得已，我與外傭硬是挾持父親回房間，壓著他躺在床上，不斷地哄他隔天早上會煮豬心給他，父親最後感覺累了，才意識到他要睡覺了！

在照顧父親的這些年，面對父親一次又一次的失智狀況，從剛開始經常情緒失制，到現在會以理智控制情緒，我學到讓失智老人不失制的唯一方法，就是要更有同理心與耐心去「轉移」與「脫離」老人當下「不可理喻」或是「無理取鬧」的情境，對老人發洩情緒絕對不是方法，不僅顯得自己跟著失智，也解決不了老人失智問題。

現在面對父親，如果感覺自己情緒要爆發時，也會想辦法自己先「移轉」與「脫離」情境，離開現場一下，喘口氣，再深呼吸幾下，才繼續面對！

由於不能到醫院照護父親，在家的我們也只能祈禱老天保佑，父親能儘早康復出院，脫離高風險的住院情境。

（待續）

作者為東海大學EMBA教授

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(中時新聞網)