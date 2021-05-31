【愛傳媒葉毓蘭專欄】啊，到底是有多怕侯友宜，在疫情緊急火燒屁股的此時，還有時間來進行認知作戰，還在刺侯打柯，執行誅侯令？而且還是有中央廚房直接供貨的痕跡？！

5月30日「只是堵藍」作了一張圖，指控侯友宜「侯市長帶頭群聚，難怪疫情最嚴重」圖中標出1-15的數字，再以5月30日本土個案辜355例，新北市193例最多，超過5成4的染疫，一心只想封城。

這些似是而非的指控，完全是利用兩張移花接木的照片，故意製造侯友宜在三級警戒，戶外禁止十人以上群聚時，仍是率眾視察市場，被活生生的抓到照片中有15人的群聚。

冰友啊，這個側翼粉專可是經過日本NHK認證過的假新聞粉專，自以為這下痛打侯友宜，可以去領賞了。殊不知，侯友宜這輩子奉公守法、謹小慎微，怎麼可能會犯這種低級的錯誤？

這張15人群聚的照片，其實是侯友宜在雙北宣布升級三級警戒前就超前部署，在5月13日前往中和宮廟及傳統市場視察防疫情形，確認出入口管制、攤商及消費者佩戴口罩都有落實的新聞照片。

5月29日自由時報在報導侯友宜到蘆洲視察傳統市場防疫情況，呼籲民眾配合分流、減少採買，新北不用到四級警戒的新聞時，不知是不是因為記者也在分流上班，減少移動，居然拿了5月13日的照片來用，但是在文字中也沒有註明是資料照片。是不是要讓大家以為侯到5月29日還在群聚，不得而知。

但是「只是堵藍」直接造謠，詆毀侯友宜，任人皆知，新北市淪為重災區，始作俑者在指揮中心沒有作好國境管理與境外防堵的防疫措施，而且還讓公文跑的比病毒慢，讓英國變種病毒隨著諾富特混居、機師3+11的破口，傳進國門、在社區內亂竄所致。

從去年2月開始，我們修法讓防疫指揮中心有絕對的權力、有4300億的特別預算，怎能相信到疫情爆發時，我們的篩檢量能、醫療量能、疫苗採購，甚至連確診病患的收治都仍然付諸闕如？

這兩個星期來，國際主流媒體紛紛拿台灣自我陶醉的防疫模範生當笑柄，還不夠難堪嗎？

還需要在這個國家危急之秋，繼續進行打擊政敵的醜行，詆毀症在努力為中央的無能收拾殘局的侯友宜，令人忍無可忍。

有一分證據，說一分話。

這麼明確的事證，「只是堵藍」的造謠，我會正式向檢警調告發，「自由時報」的用5月13日照片拼在5月29日的新聞，我建議還是正式更正說明，我們的紙媒所剩無幾，實在不應被懷疑淪為政治打手。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)