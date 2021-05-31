【愛傳媒黃珊珊專欄】這幾天新聞都在討論傳統市場的人潮，或許是周末大家急著出門採買，但我還是要提醒「少去多買」，而且一周儘量出門採買兩次即可，不僅顧好自己，也能保護別人。

因為三級警戒，在家煮飯、吃飯的人變多了，超商跟賣場到假日就會出現採買的人潮，台北市的公有市場都已經落實相關的防疫措施，包含：實聯制、量體溫、戴口罩，另外也都做好出入口管制，市場內的飲食攤只能提供外帶或外送服務，另外也加強環境的清消，增加防疫強度。

三級警戒已經過了兩周，但是還不能有一絲絲的鬆懈，這幾天在台北市出現擁擠的市場，大多為臨時攤販集中場，上午也已經有市場處、警察局的人員到現場舉標語，請大家採買完就離開，協助市場分流。

過去兩周，謝謝所有台北市民的合作，我們需要所有市民的配合，我們已經盡量控制疫情，但是未來的兩周，我們還需要市民朋友們更多的配合，忍耐一時的不方便，一起度過這個難關。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)