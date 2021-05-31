近日來新冠肺炎疫情使得人心惶惶，除戴口罩、勤洗手及減少出入公共場所外，透過聰明飲食提高自身抵抗力，也能捍衛身體健康。國民健康署提醒，在選擇三餐時，不要忽略攝取全榖雜糧對保持自體健康的益處與重要性。

全榖雜糧中含有豐富的維生素B群、維生素E、礦物質及膳食纖維等多種營養素，維生素B群主要有調節新陳代謝、維持皮膚和肌肉健康、增強免疫系統和神經系統等功能；維生素E則是重要的脂溶性抗氧化劑，有助於保護心血管、減少自由基等；膳食纖維則可以幫助腸蠕動、保護腸黏膜細胞與調節腸內細菌，維持腸道健康。

相對而言，由於白米經過精米去胚流程，已將稻米的米糠層及胚芽除去，除澱粉外其他營養素含量非常少，所以國民健康署推動的「我的餐盤均衡飲食」就建議，三餐所選擇的主食至少要有 1/3以上來自未精製全穀雜糧類食物。

未精製的全穀雜糧類，對維護身體健康，提升抵抗力是很有幫助的。除了一般熟知的糙米、紫米、全麥土司之外，常被誤以為是蔬菜類的甘藷、馬鈴薯、芋頭、南瓜、山藥、蓮藕、紅豆、綠豆等，都是良好全榖雜糧類的來源。

每餐至少吃到自己拳頭大小的份量，並且儘量以「維持原態」食用，或1(全穀雜糧食物)：2(白米飯)比例製作，就可以達到「1/3為未精製全穀雜糧」的營養需求。

(中時新聞網)