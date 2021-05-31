富少許育呈2017年11月深夜酒駕闖紅燈，撞死樂團主唱的蔡姓女友，事後因父親賣房籌措約1300萬元與被害人和解，被判刑2年確定，許去年入獄服刑，法務部矯正署已核准他假釋，預計本周出監。

許男父親是桃園航空城高階主管，許被控2017年11月29日凌晨在北市士林區小吃店喝酒後，開車未遵守紅燈號誌指示，高速從後方追撞同向騎機車正在停等紅燈的Beyond Cure樂團林姓主唱與蔡姓女友，林受傷、蔡因顱內出血死亡。

林男與死者蔡女交往多年，原本打算結婚，不料蔡女遭許酒駕撞死。許酒駕肇事後想開車逃離現場，但因車輛撞擊毀損，無法加速駛離，經目擊民眾協助追緝，許遭警方逮捕，酒測值高達0.71，被依公共危險、肇事逃逸等罪起訴。

一審考量許男賠償被害人約1300萬元獲和解，減刑後輕判1年6月，另肇事逃逸罪判刑1年，合併執行2年。高院改判4年6月。案經上訴，最高法院發回更審，高院更一審改判許男1年6月，高院並裁定許應執行徒刑2年確定。許去年9月17日入監服刑，已獲准假釋，近日可出監。

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(中時 )