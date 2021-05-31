台股累計今年初開盤迄5月28日共94個交易日，集中市場總成交金額為37兆9,890.18億元，市場日均值為4,041.38億元，股票成交量週轉率為93.88％。康和投顧預期本周指數將在16,600-17,200點區間震盪，本周看好八大題材類股，包含：晶圓代工股、IC設計股、封測股、汽車股、成衣股、通訊股、鋼鐵股、生技股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.美國公佈上週首次申請救濟金人數為40.6萬人，優於市場預期的42.5萬人，再度創下疫情爆發以來新低，連續一個月低於50萬人的水平，就業復甦步伐持續，經濟復甦力道續強。

2.美國聯準會副主席與相關官員接續發表鴿派言論，以當前狀況來看，仍會維持寬鬆政策，數個月後才有可能討論是否調整。

3.國家發展委員會公布4月景氣對策信號綜合判斷燈號續呈紅燈；領先指標雖然呈現微幅下跌，但同時指標持續上升，顯示國內景氣仍處穩健成長。

(工商 )