台股5月28日全體上市公司市場總值為新台幣51兆5,459.88億元，較前周五（21日）總市值增加1兆7,313.68億元，周增幅為3.48％。群益證券本周看好五大題材類股，包含：半導體股、紡纖股、鋼鐵股、貨櫃航運、Q2業績成長股等，看本周台股指數區間為16,500～17,300點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.外銷訂單與出口持續成長，4月台灣外銷訂單549.3億美元，月增2.4％，年增42.6％。全球大部分國家逐漸開放商業活動，提升供應鏈生產活動，預期5月外銷訂單金額與4月持平，年增30％。

2.美系外資將台股指數目標上調至19,000點，疫情增溫但美系外資逆勢看好台股調高評等，未來12個月指數目標從17,200點調升至19,000點，主要理由是疫情對台灣企業獲利影響低於其他國家，台灣企業72％營收來自海外，疫情可能影響台灣15％內需獲利，但對出口影響有限。

3.台幣匯率維持穩定，股市反應重大天災利空衝擊永遠是震盪激烈，但5月起台幣匯率維持強勢，反應出口熱絡升值壓力，也間接阻絕外資程式賣壓大幅度減碼台股的風險。

(工商 )