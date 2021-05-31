上周五馬來西亞棕櫚油期貨漲逾3％，扭轉了前一交易日的跌勢，因追隨芝加哥商品交易所（CBOT）競爭對手大豆的漲勢。

據植物油經紀商表示，市場主要受到來自芝加哥大豆期貨，和泛歐交易所油菜籽期貨的看漲態勢推動，引發空頭回補及技術性買盤，另外，玉米價格上漲亦帶來支撐。

終場8月準棕櫚油上漲3.19％至每噸4,041林吉特（977.74美元），芝加哥豆油上漲0.65％，同時，大連豆油和棕櫚油上漲1.13％和0.92 ％。(商品行情網)

(時報資訊)