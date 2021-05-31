《商情》上周五棕櫚油期貨漲逾3％ 09:112021/05/31 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上周五馬來西亞棕櫚油期貨漲逾3％，扭轉了前一交易日的跌勢，因追隨芝加哥商品交易所（CBOT）競爭對手大豆的漲勢。 據植物油經紀商表示，市場主要受到來自芝加哥大豆期貨，和泛歐交易所油菜籽期貨的看漲態勢推動，引發空頭回補及技術性買盤，另外，玉米價格上漲亦帶來支撐。 終場8月準棕櫚油上漲3.19％至每噸4,041林吉特（977.74美元），芝加哥豆油上漲0.65％，同時，大連豆油和棕櫚油上漲1.13％和0.92 ％。(商品行情網) 《商情》獲利了結 大馬棕櫚油回落逾1％ 《國際油價》需求推動 原油期貨漲逾1％ (時報資訊) #棕櫚油 #期貨 #漲逾 #芝加哥 #豆油 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 穩中有降 大陸Q2經濟成長預估8％ 04:102021/05/18 焦點新聞 李寧遭創辦人旗下企業減持套現逾38億港元 股價跌逾3％ 11:422021/05/18 財經 自行車雙雄大漲逾5％ 11:512021/05/18 財經 《商情》美元走弱 LME銅價盤中漲0.88％ 11:092021/05/18 財經 《商情》供應緊張 玉米期貨跳漲1.5％ 11:262021/05/18 財經 《科技》iCHEF：雙北餐飲業上周末業績衰退逾6成 11:262021/05/18 財經 《台北股市》台股短打融資洗出場 2倍槓桿型ETF單日飆漲逾1成 12:172021/05/18 財經 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 10:522021/05/18 財經 布袋馬公海上航線 退票逾6成 04:102021/05/18 地方新聞 《美股掃瞄》通膨疑慮打壓科技股 美股小跌 08:532021/05/18 財經 《熱門族群》短線漲多 防疫股熄火 12:172021/05/18 財經 財經熱門新聞 鋼價不是大陸說了算 17檔鋼鐵攻頂 下波換這種股票噴出 - 財經 疫苗問題撕裂台灣？謝金河爆政府做錯2件事 - 財經 不斷更新》疾管署加持沒用？高端疫苗股價跌停 台股開盤漲逾百點 - 財經 台積3奈米 超微提前灌單 - 財經要聞 - 工商時報 通膨真會弄死美國？謝金河：陸狂下金牌令背後不單純 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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