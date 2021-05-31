上周五芝加哥穀物期貨多收黑，其中玉米期貨下跌，在前一天前強勁反彈後轉跌，因中國強勁的需求與美國的增長狀況相對應，而小麥和大豆也小幅走低，儘管明尼阿波利斯穀物交易所（MGEX）的春季小麥期貨上漲，因冷鋒襲擊美國中西部大部分地區，給北部大平原帶來了霜凍。

分析師指出，本周玉米期貨市場漲跌振盪，因有傳聞中國取消美國陳季玉米採購合同，不過美國農業部周四發佈的周度出口銷售報告，証實過去一周美國出口商向中國銷售了超過560萬噸新季玉米，中國買家並未大量取消合同。

一位分析師表示，玉米和大豆庫存緊張，交易商仍密切關注進入夏季的天氣以及單產潛力。美國中西部大部分地區生長條件不錯，不過一股冷空氣已經影響到美國北部平原和玉米種植帶部分地區，威脅到當地春小麥以及玉米作物。

終場7月大豆跌6.5美分，報1530.5美分， 7月玉米跌7.75美分，報656.75美分， 7月小麥跌12.75美分，報663.5美分，7月黃豆油跌1.02美分，報65.79美分，7月黃豆粉漲5.2美元，報395.5美元。(商品行情網)

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