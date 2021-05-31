國內疫情大爆發嚴峻，昨（30日）再新增266例本土確診、89校正回歸、10例死亡個案，目前累計8160例染疫、109例死亡，中央與各地方縣市長不斷三令五申，呼籲民眾不要打麻將聚賭、涉足情色場所，如今黑道也向疫情參戰，台灣三大幫派之一天道盟，罕見祭出防疫「江湖令」，除禁止幫眾嫖、賭群聚之外，也關閉旗下經營的酒店、賭場與俱樂部，嚴防堂口出現防疫破口。

針對天道盟祭出「防疫江湖令」，警方表示，很少看到黑幫會發布這樣的禁令，認為嚴峻疫情當前，願意自我約束不群聚，對防疫一定有幫助。至於傳言黑道欲走私進口疫苗圖利一事，警方則表示，私打疫苗為觸法行為，且黑市疫苗來源不明，一旦出事沒保障，呼籲民眾遵循合法管道施打。

據《聯合新聞網》報導，天道盟祭出「防疫江湖令」，嚴禁幫眾出入賭、色場所，甚至不惜關閉賭場、酒店，可是其他幫派如四海幫、竹聯幫，卻沒有跟進，據幫內人士透露，雖然各幫大哥不時叮嚀，幫眾安份也聽話不會到處亂跑，可是很擔心第三級警戒久了，很多市民沒了收入，恐連生計都有問題，對疫情也相當關心。

(中時新聞網)