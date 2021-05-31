受惠於全球需求提升，今年首季面板三虎群創、友達及彩晶都繳出好成績，EPS全都超過1元，財訊傳媒董事長謝金河表示，面板業經過逾10年的大殺戮，在台灣似乎有否極泰來的氣象，儘管現在傳出景氣下滑的雜音，但狀況像1月份的航運股，而面板這次能否擺脫歷史宿命，在逆境中突圍？大家可以拭目以待。

謝金河回顧面板產業的發展，2003、2004年前後，台灣與南韓的面板產業互拚世界第一，但大陸廠商京東方、華星光電在政府扶持補貼下，從後段班殺進前段班並躍升龍頭，面板淪爲殺戮的慘業。

謝金河認為台灣的面板產業一度是有代表性的兩兆雙星產業，但不敵各國的強烈競爭受到重創，友達2003年股價漲到79.5元，但去年最慘剩6.1元，奇美一度被許文龍形容是一輩子僅見最好的產業，最後也挺不住，併入郭董的群創光電，而大同的華映也陣亡了。

謝金河表示，經過十幾年大殺戮，現在大家不再硬碰硬，開始避開有國家補貼，殺不死的中國面板業者，轉向車載、醫療與電競等利基市場，且去年大陸把面板補貼移向半導體產業，讓這個慘業得以翻身。

謝金河透露，去年台灣面板產業出口69.15億美元，打敗南韓及日本，爬升到老二地位。而且，台灣去年面板出口值成長5.3%，中國年減4.7%，南韓年減5.6%，日本年減6.2%，台灣面板產業在差異化、高質化的利基市場轉型逐漸見到成效。

謝金河認為，現在面板業出現雜音，市調機構認為第四季景氣會下降，外資開始大力砍殺面板股，這個現象有點像今年1月貨櫃運輸股，外國每天好幾萬張的賣超，但面板三虎與貨櫃三雄這6家公司，第一季合計貢獻逾1000億元，這都是殺戮十幾年得到重生的慘業，這次面板能不能擺脫歷史宿命，產業在逆境中突圍？大家可以拭目以待。

(中時新聞網)