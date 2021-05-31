國內疫情爆發，外界關注疫苗何時到位，國產高端疫苗昨宣布，已與衛福部簽署500萬劑疫苗採購合約，指揮中心發言人莊人祥亦證實此事。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，天下太平的時候，可以扶植本國產業；火燒眉頭的時候，當然要先救命保命，「日本、韓國、法國、義大利等全世界的九成國家，有誰像我們。一定要等到所謂國產疫苗嗎？甚至不惜刻意黑化國際疫苗」。

高端疫苗昨（30日）證實，與衛福部疾管署簽署，採購500萬劑「高端新冠肺炎疫苗」，另附上限500萬劑的後續擴充，但因高端、聯亞疫苗現只做到二期試驗，施打的安全性引發質疑，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，有些知名廠牌尚未成完成三期試驗就緊急授權，指揮中心已和高端、聯亞簽訂500萬劑購買合約，以及500萬劑開口合約，共計2000萬劑可供國人施打。

對此，游淑慧也隨即在臉書發文表示，憑什麼要全台灣等，等那兩支只做了二期臨床的國產疫苗呢？天下太平的時候，可以扶植本國產業；火燒眉頭的時候，當然要先救命保命。游更點名，「日本、韓國、法國、義大利等全世界的九成國家，有誰像我們。一定要等到所謂國產疫苗嗎？甚至不惜刻意黑化國際疫苗」。

對於有企業願以民間人士的角色促成500萬BNT疫苗來台，游淑慧認為，現在是個好機會，除了能解決衛福部不想和陸資代理商打交道的問題，而當衛福部拿到500萬劑BNT疫苗後，在開打後，陳時中又會變回神，她相信民調會「噗噗噗」的上升，當然更重要的是，台灣的疫苗選擇將會安全、足夠且多元，讓民眾早日擺脫恐懼、回歸正常。

游淑慧呼籲政府，就放手讓企業去試，全民和衛福部都受益，可謂一箭三鵰。執政黨要知道，全民如果一直活在恐懼中的壓力，將會全數轉為憤怒，反撲執政者，而現在台灣拖不起，民進黨也賭不起。

(中時新聞網)