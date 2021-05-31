台股加權指數31日開高在16,948.47點，航運股及鋼鐵股成交比重占分占三成及二成，早盤交投熱絡，鋼鐵股中鴻（2014）直攻漲停板價，中鋼（2002）也躍過月線反壓，帶動大盤漲幅擴大，指數攻克萬七關卡。

美股28日上漲，主要因為對經濟前景樂觀以及疫情趨緩的激勵。美國新冠肺炎新增確診以及死亡人數都創下去年夏天以來的新低，超過50％的人口已至少接種一劑的新冠肺炎疫苗。

道瓊工業平均指數5月28日終場上漲0.19％（64.81點）、收34,529.45點。那斯達克指數上漲0.09％（12.46點）、收13,748.74點。費城半導體指數上漲0.86％（27.28點）、收3,186.56點。

元富投顧指出，最近聯準會（Fed）的發言，推估貨幣政策可能減少買債，美國CPI大增4.2％，通膨隱憂仍持續。台股16567季線關卡，是多空重要關卡，目前站穩中，原則上操作強勢股為原則。

現階段觀察重點，優先選擇漲價題材到年底或後疫情時代概念股，主打「跌深反彈或價差操作」，包括台積電、華邦電和晶豪科屬於跌深反彈股。

另外，傳產和金融股屬於價差操作股，其中，貨櫃、鋼鐵、散裝和紡織最具指標，包括陽明、長榮、官田鋼、中鋼、四維航、集盛和開發金是關鍵。比特幣的觀察，短線跌破重要關鍵，出現疑似頭部，美元指數持續走弱，目前有利多方。

近期全球股市隨美股起舞，國際股市出現強勢格局，包括美股和陸股都一樣，未來台股持續盤堅向上機會大。台股最重要的護國神山，台積電近期跌深反彈，也讓指數持續上攻，未來量能變化，將是本波觀察重點。比特幣和美元中期走勢，也是未來多空最大變數。

(工商 )